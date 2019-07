Après plus de 12 ans de bons et loyaux au Bayern Munich, Franck Ribéry (36 ans) est un joueur libre. Et le Français veut relever un dernier beau défi avant de raccrocher les crampons. Si le nom de l’attaquant a été évoqué un peu partout en Europe, le vice-champion du Monde 2006 se laisse le temps de la réflexion.

Mais d’après les informations de L’Équipe, l’ancien international français a déjà recalé une équipe de Ligue 1. En effet, l’AS Monaco s’était renseignée sur la situation du joueur mais celui-ci n’a pas donné suite car il ne se voit pas évoluer dans un autre club français que l’Olympique de Marseille. Le natif de Boulogne-sur-Mer considère qu’il en a encore sous la chaussure et pourrait rendre de beaux services dans une équipe qui joue les premiers rôles.

