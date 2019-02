Les huitièmes de finale de la Gambardella se jouaient ce dimanche. A l’affiche, plusieurs jeunes pousses de clubs professionnels, à l’image de l’Olympique Lyonnais, qui affrontait Châteauroux. Et ce sont bien les petits Gones qui l’ont emporté (1-0) grâce à un but de Maxence Caqueret. De son côté, le voisin stéphanois a également passé les huitièmes de finale en éclipsant Nantes grâce à un doublé de Tyrone Tormin (2-0). Montpellier l’a emporté sur la pelouse de l’AS Saint Priest, petit poucet des huitièmes de finale (0-2). Les Héraultais peuvent remercier Jean Vercruysse et Bastian Badu. Enfin, le LOSC s’est baladé contre Beziers grâce à Jaly Mouaddib, auteur d’un doublé, mais aussi Joao Edson De Ceita et Ferhat Cogalan, tous deux buteurs (4-1). Adrien Cabrol avait réduit le score sur penalty pour les Bitterois.

Mais le carton du jour revient à Toulouse, qui s’est baladé contre le Havre (6-0). Les Pitchounes peuvent remercier Adil Taoui, auteur d’un triplé. Killian Corredor, Kouadio Koné et Amine Adli y ont été de leur but. Strasbourg a de son côté été surpris par Tours (2-1). Kesley Keïta et Salah Bouzrara ont permis à Tours de l’emporter, tandis qu’Azzedine Ounahi avait pourtant ouvert le score pour les Alsaciens. De leur côté, les jeunes Bordelais ont éliminé Torcy grâce à des buts de Johab Pascal et Manuel Semedo, dont nous vous parlions déjà l’année dernière (2-0). Enfin, dernière affiche des huitièmes de finale, le RC Lens a éliminé le Fleury FC 91 grâce à Nsana Simon et Adam Oudjani (2-0). A noter que le tirage au sort des quarts et des demi-finales aura lieu le mercredi 27 février à 12h00 à la FFF.

Les résultats complets :

Toulouse 6-0 Le Havre

Tours 2-1 Strasbourg

Saint-Etienne 2-0 Nantes

Fleury FC 91 0-2 RC Lens

Torcy 0-2 Bordeaux

Saint Priest 0-2 Montpellier

Lyon 1-0 Châteauroux

LOSC 4-1 Béziers