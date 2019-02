Nice a connu un mercato agité cet hiver mais seulement en coulisses. L’effectif n’a presque pas bougé où seul le départ de Balotelli est à signaler alors que Jean-Pierre Rivère et Julien Fournier, respectivement président et directeur général sont partis. C’est le jeune Gauthier Ganaye qui est devenu le nouveau patron du Gym. Sur RMC Sport, il s’est exprimé et a promis pas mal de mouvements l’été prochain.

« Je suis comme tout le monde, je pense que cette équipe aurait pu être renforcée avec quelques recrues. On commence à travailler dès maintenant sur le mercato de cet été, qui sera très important. On sera actifs, voire très actifs cet été. On va se garder de faire des effets d’annonce, mais ce que je peux dire, c’est qu’on va être très actifs », a affirmé le nouveau président niçois ce vendredi soir.