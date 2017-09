L’OL a bien failli vivre une nouvelle contre performance ce dimanche mais au final, un exploit de Nabil Fekir l’a tiré d’un mauvais pas avec une victoire finale 2-1 sur Guingamp. Face à la presse et après ce mauvais match de son équipe, Bruno Genesio a reconnu les difficultés du moment. Il met ça sur le compte de la fatigue mais prévient aussi ses hommes qui n’ont pas été à la hauteur.

« Nos difficultés ? D’abord Guingamp, car il faut parler de cette équipe qui est venue nous presser et qui a été très bonne dans l’approche de son match. Nous avons eu aussi une dizaine d’internationaux dispersés durant ces quinze jours. Il y a eu un manque de fraîcheur et de fatigue physique qui a fait que nous n’avons pas pu mettre notre jeu en place, et avoir la qualité technique suffisante pour mettre en difficulté l’adversaire. »