Suite à leur qualification mardi dernier pour les quarts de finale de C1 (victoire 3-0 contre l’Atlético de Madrid), la Juventus de Turin retrouve la Serie A ce week-end, contre le Genoa (14e en championnat), mais sans Cristiano Ronaldo, laissé au repos. Pour cette rencontre de la 28e journée, Massimiliano Allegri a aligné un 3-5-2, avec le gardien numéro 2 Mattia Perin dans les cages. Rugani, Bonucci et Cáceres sont alignés en défense, avec Alex Sandro et João Cancelo en positions plus offensives sur les ailes. Au milieu on retrouve Bentancur, Pjanić et Emre Can qui auront comme mission de distribuer de bons ballons à Mandžukić et Dybala, titulaires en attaque.

De son côté, Cesare Prandelli a opté pour un 4-3-3 plus classique, avec Radu dans les cages. Criscito, Zukanović, Romero et Pedro Miguel Pereira auront la lourde tâche de contrer les offensives turinoises, alors que Rolón, Radovanović et Lerager sont titulaires au milieu de terrain. Enfin, Kouamé et Lazović, sur les ailes, et Sanabria, en pointe, essayeront de faire trembler les filets de Perin.

Les compositions :

Genoa : Radu - Criscito, Zukanović, Romero, P.Pereira - Rolón, Radovanović, Lerager - Kouamé, Sanabria, Lazović

Juventus de Turin : Perin - Rugani, Bonucci, Cáceres - Alex Sandro, Bentancur, Pjanić, Emre Can, João Cancelo - Mandžukić, Dybala

Retrouvez le résumé du match au coup de sifflet final sur Foot Mercato.