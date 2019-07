La connexion entre l’Olympique Lyonnais et le LOSC fonctionne à plein régime cet été. En effet, les Rodhaniens ont recruté les Lillois Thiago Mendes (27 ans) et Youssouf Koné (24 ans) pour un total de 31 millions d’euros. Dans un entretien accordé à RMC Sport, Gérard Lopez, le président des vice-champions de France, a évoqué la relation qu’il entretient avec Jean-Michel Aulas, son homologue lyonnais.

« Jean-Michel Aulas sauve le LOSC deux fois par an, donc je m’entends bien avec lui. Après, chacun a sa boutique. Jean-Michel dira toujours qu’il est un bon acheteur, et moi je dirai toujours que je suis un bon vendeur. (...) C’est de bonne guerre. C’est presque une boutade. Les joueurs ont été bien vendus, ils achètent des bons joueurs, juge le président du LOSC. J’entends qu’on renforce Lyon, je veux bien, mais ce n’est pas comme si nous n’allions pas chercher des joueurs derrière. Lui a bien acheté, et moi j’ai bien vendu. »

