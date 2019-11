La situation d’Antoine Griezmann au FC Barcelone fait énormément parler. Et notamment la relation entre le champion du monde français et Lionel Messi. Arrivé en Catalogne contre 120 M€, le natif de Mâcon poursuit un processus d’adaptation qui n’est pas facile tous les jours. Interrogé sur son nouveau coéquipier, Gerard Piqué a expliqué que l’ancien Colchonero devait s’habituer au style blaugrana, mais qu’il faisait du bon travail.

« La Real Sociedad et l’Atlético de Madrid étaient des équipes qui jouaient pour lui. Au Barça, on ne joue pas pour lui vu le niveau de l’équipe. Il doit trouver son espace et c’est ce qu’il fait. Il a du talent et de la qualité. J’ai aussi beaucoup d’estime pour tout ce qu’il nous apporte défensivement », a-t-il déclaré à la Cadena COPE.