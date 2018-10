Absente de la Coupe du monde 2018, l’Italie avait connu une cruelle désillusion en novembre 2017 avec une défaite en barrage contre la Suède. Une cruelle expérience pour la Squadra Azzurra qui n’avait pas connu pareil cataclysme depuis 1958. Interrogé sur le plateau de l’émission Pressing sur Canale 5, Giampiero Ventura, le sélectionneur italien de l’époque a évoqué cette double confrontation en avouant que l’Italie ne méritait pas la qualification.

« Les matches avec la Suède ont été deux défis dans lesquels nous n’avons même pas eu un seul but. Où nous avons raté un but alors qu’il était vide et où le gardien était battu. Mais dans le football, c’est là que nous n’obtenons pas de résultat. C’est comme ça que nous y sommes allés et que cela n’a pas bien marché. Il n’y avait aucune raison d’obtenir la victoire. »