C’était la sensation en Italie. Gianluigi Buffon est de plus en plus proche d’un retour à la Juventus Turin, un an après l’avoir quitté seulement, pour une pige au PSG. À 41 ans, le portier se serait mis d’accord avec la Vieille Dame sur les termes d’un contrat d’après Sky Sport Italia.

Selon le média transalpin, Buffon aurait dit oui à un bail d’un an avec la possibilité d’une reconversion comme entraîneur au sein du club. Il ne manquerait plus que la signature en bas des contrats pour officialiser la nouvelle.

