Invité de l’émission italienne Tiki Taka dimanche soir, Gianluigi Buffon a expliqué pourquoi il avait décidé de quitter le Paris SG cet été pour revenir à la Juventus. « Mon retour à la Juve, je l’ai décidé en une soirée au moment où, en traversant un long couloir, je me suis dit : "mais tu as 41 ans, qu’est-ce que tu fais ici tout seul à Paris alors que ta famille est en Italie ?" J’ai forcé la main au PSG et quand la Juve m’a fait une offre qui me semblait juste, j’ai directement accepté », a-t-il expliqué.

Pour autant, l’Italien ne semble pas regretter d’avoir dit oui au club de la capitale en 2018. « Je ne pouvais pas ne pas accepter l’offre sportive et économique du PSG. Alors que j’allais prendre ma retraite, je ne pouvais pas dire non. Quand, à 40 ans, un club comme ça t’appelle, c’est une fierté. Je voulais vivre une expérience différente et sortir de ma zone de confort », a glissé le gardien de but transalpin de 41 ans.