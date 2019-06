Depuis l’officialisation de son départ du Paris Saint-Germain, Gianluigi Buffon a reçu des propositions émanant de différents clubs, dont deux qui luttent ardemment pour faire signer le portier de 41 ans : Fluminense (D1 brésilienne) et le FC Porto. Comme l’indique la Gazzetta dello Sport, l’Italien prend le temps de la réflexion pour faire son choix entre les deux équipes.

Les deux lui ont offert un salaire de 4 M€ annuels, mais Porto a l’avantage de lui proposer de jouer une nouvelle fois la Ligue des champions. De plus, Buffon préférerait rester près de sa famille, et donc ne pas s’exiler en Amérique du Sud. Toutefois, contrairement à Fluminense, Porto songe également à d’autres recrues, notamment le gardien du Stade Rennais, Tomáš Koubek, qui pourrait reléguer Buffon sur le banc, alors qu’il serait titulaire à Fluminense. Quoi qu’il en soit, le Transalpin devra bientôt faire un choix, et le quotidien italien indique même que celui-ci va annoncer sa décision dès la semaine prochaine.

