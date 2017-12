Légende de Manchester United (963 matches, 169 buts) et du Pays de Galles (64 matches, 12 buts), Ryan Giggs n’exclut pas l’idée d’entraîner un jour la sélection galloise.

« Bien sûr que je suis intéressé. J’ai joué pour le Pays de Galles et j’ai dit que je voulais revenir dans le coaching. Et évidemment, c’est l’un des meilleurs jobs. J’ai joué pour Manchester United et pour le Pays de Galles. Je n’ai parlé à personne pour le moment, mais bien sûr que je suis intéressé », a lâché l’ancien milieu gauche de 44 ans à Sky Sports.