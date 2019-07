Après avoir battu l’équipe U23 de Stoke City (1-0) et s’être incliné 2-1 contre Accrington, l’Olympique de Marseille poursuit sa préparation contre des formations du Royaume-Uni. Place cette fois aux Écossais des Glasgow Rangers au sein d’Ibrox Park. Un match qui permettra de jauger avec un peu plus de pertinence le niveau physique des Phocéens.

A domicile, les Rangers s’organisent dans un 4-2-3-1 avec Allan McGregor dans les buts. James Tavernier, Connor Goldson, George Edmundson et Borna Barisic forment la défense. Le double pivot est constitué de Ryan Jack et Steven Davis. Aligné en pointe de l’attaque Alfredo Morelos est soutenu par Joe Aribo, Daniel Candeias et Jordan Jones.

De son côté, André Villas-Boas organise un 4-3-3 avec Steve Mandanda dans les cages. Hiroki Sakai, Boubacar Kamara, Duje Caleta-Car et Jordan Amavi sont en défense. Aligné au cœur du jeu, Morgan Sanson, Luiz Gustavo et Kevin Strootman sont associés. Enfin le trio offensif est composé de Florian Thauvin, Valère Germain et Dimitri Payet.

Les compositions :

Glasgow Rangers : McGregor - Tavernier, Goldson, Edmundson, Barisic - Jack, Davis - Aribo, Candeias, Jones - Morelos

Olympique de Marseille : Mandanda - Sakai, Kamara, Caleta-Car, Amavi - Sanson, Gustavo, Strootman - Thauvin, Germain, Payet

