Arrivé en Ligue 1 lors de la saison 2015/2016, la goal-line technology a connu un nouveau défaut dans une rencontre de la 18e journée du championnat. La première période de Troyes-Amiens a été marquée par une énorme confusion concernant la goal-line technology. L’arbitre du match François Letexier a validé puis invalidé un but de Suk Hyun-jun à la 32e minute ce samedi. Il s’est d’abord fié à sa montre et validé un but avant de l’annuler.

Hyunjun Suk a placé une tête sur corner. Le ballon frappe la barre puis rebondit sur la ligne. La montre de l’arbitre a vibré en lui indiquant que le ballon est entré et que le but doit être validé. Après de longues minutes d’attente, l’arbitre accorde finalement le but, en faisant confiance à sa montre. Les Amiénois se réfèrent à la goal-line technology, qui révèle que le ballon n’a pas franchie la ligne et protestent vivement. Ils obtiennent finalement gain de cause puisque François Letexier revient sur sa décision et décide que le but n’est pas valable. BeIN Sports précise que la montre de l’arbitre a bugué en vibrant à tort. Scène incroyable au stade de l’Aube.

⏱️ |42' D'abord refusé, puis validé par l'arbitre, le but est finalement refusé après 9 minutes de débat... C'est incroyable !!!! #ESTACASC 0-0 — ESTAC Troyes (@estac_officiel) 16 décembre 2017

Capture d’écran beIN Sports

