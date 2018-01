Jean-Michel Aulas a encore fait des siennes ce week-end pour défendre coûte que coûte son club et ses joueurs, notamment Nabil Fekir, victime selon lui de trop nombreuses fautes. « On va encore saluer le match héroïque de Nabil. Je viens de lire une statistique disant que depuis dix ans, dans un match (de L1), aucun joueur n’avait subi autant de fautes directes. Donc je pense qu’il faut essayer de protéger les créateurs. » De quoi mettre la pression sur le corps arbitral alors que demain l’OL se déplace à Guingamp (match à suivre sur notre live commenté à partir de 18h).

L’équipe bretonne a d’ailleurs répondu indirectement au président des Gones. Sur son site internet, l’EAG a publié un papier traditionnel d’avant match avec différents chiffres, soulignant les caractéristiques des joueurs des deux équipes. On constate avec étonnement que Nabil Fekir est le deuxième joueur le plus fautif de Ligue 1 avec 49 fautes, soit 2,88 par match (1er du classement), loin devant Diallo (10e avec une moyenne de 2 fautes par match). Le milieu lyonnais est également le joueur qui subit le plus de fautes (69) du championnat. Jimmy Briand est 4e, victime de 54 fautes. Voilà des arguments qui devraient plaire à l’OL...