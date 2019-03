Harry Kane s’affirme comme l’un des meilleurs attaquants du monde. L’international anglais (37 sélections, 22 buts) pointe cette saison à la deuxième place du classement des buteurs (17 buts), juste derrière Sergio Agüero (18 buts). Et s’il continue de briller avec Tottenham, il se verrait bien quitter la Premier League dans quelques années pour... la NFL ! C’est ce qu’il a confié à ESPN.

« C’est une ambition réelle, quelque chose que je veux vraiment essayer dans 10 ou 12 années. Si vous avez joué en Premier League et que vous avez disputé la Coupe du Monde et que plus tard vous jouez en NFL, vous pouvez prétendre être l’un des meilleurs sportifs de l’histoire, non ? », a ainsi déclaré Harry Kane. Bientôt coéquipier de Tom Brady aux New England Patriots ?