Hiroki Sakai (29 ans) fait désormais partie des cadres à l’OM où il a connu de nombreux épisodes plus ou moins positifs. À l’aube de sa 4e saison au club (il était titulaire face à Reims, ndlr), l’international japonais a commenté pour La Provence le mercato de Marseille où seules deux nouvelles recrues ont fait leur apparition.

« Alvaro et Bendetto ? Ce sont de bons joueurs. L’équipe fait tout pour qu’ils se mettent en valeur et s’adaptent le plus rapidement possible. Si l’OM doit encore se renforcer ? Je suis un joueur, je ne peux pas répondre à cette question. Je me concentre sur le jeu. Je vous invite à demander aux dirigeants... (rire) » Ces derniers n’ont pas trouvé beaucoup de solutions pour le moment.

