Alors qu’il est toujours en train de récupérer de son problème de santé, Iker Casillas ne s’est pas pour autant éloigné des terrains. Le club a communiqué sur le fait que le gardien de but de 38 ans fera désormais partie du personnel dirigeant.

« Je vais faire quelque chose de différent de ce que je faisais d’habitude, qui était d’être sur le terrain. Je vais essayer de faire le lien entre l’équipe et le club. Le président a parlé avec moi la saison dernière quand ma situation est arrivée et il m’a dit qu’il voulait que je reste avec eux, à proximité des joueurs, près des joueurs plus jeunes, car il y aurait beaucoup de changements. Je vais essayer de faire de mon mieux pour aider mes coéquipiers », a déclaré Casillas.

@IkerCasillas fará parte do staff diretivo da equipa de futebol, enquanto recupera do problema de saúde.

"Vou fazer a ligação entre a equipa e o clube."

"Que todos juntos possamos fazer uma grande época"

Notícia completa https://t.co/3yJTdPS57b#FCPorto pic.twitter.com/0NUWqxR5E8 — FC Porto (@FCPorto) 15 juillet 2019

