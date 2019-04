L’incendie qui a ravagé une grande partie de la cathédrale de Notre-Dame de Paris ce lundi soir a marqué les esprits dans la capitale. Le Paris SG, touché, a ainsi fait savoir par biais d’un communiqué officiel qu’il se mettait, tout comme la Ligue de Football Professionnel, à disposition pour aider à la reconstruction de l’édifice religieux. « Le Paris Saint-Germain et la grande famille du club soutiendront la reconstruction de Notre-Dame de Paris sur le long terme. Au lendemain de l’incendie qui a ravagé une partie de la Cathédrale Notre-Dame de Paris, le Paris Saint-Germain partage l’immense émotion de l’ensemble des Parisiens, des Français et de toutes celles et ceux, à travers le monde, qui sont aujourd’hui choqués et peinés par cette catastrophe », indiquent les Rouge-et-Bleu avant de poursuivre.

« D’ores et déjà, le Paris Saint-Germain entend coordonner une mobilisation qui concernera l’ensemble des forces vives du club, ses principaux partenaires, ainsi que la grande communauté de ses fans, à Paris et à l’international. L’objectif sera d’impulser ou de participer à un ensemble d’initiatives, notamment des levées de fonds qui s’inscriront dans le formidable élan de collectes de dons destinés à la reconstruction de l’édifice pour les années à venir. Dans le même temps, le Paris Saint-Germain tient à exprimer son admiration et sa solidarité envers les pompiers de Paris, dont l’engagement et la bravoure auront permis de venir à bout des flammes et de limiter l’étendue des dégâts. Le club apportera d’ailleurs un soutien aux pompiers de Paris ».