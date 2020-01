Actuellement 13ème en championnat, Bordeaux table sur plusieurs ventes cet hiver pour se renforcer. Outre les départs espérés de joueurs qui jouent peu (Baysse, Kalu, Beric), Sabaly et Kamano ne seront pas retenus si les dirigeants y trouvent leur compte. Selon nos informations, Sabaly (4 matches de Ligue 1), sous contrat jusqu’en 2021, sera cédé contre une offre avoisinant les 15 M€. Il y a un an, l’international sénégalais avait été tout proche de rejoindre Fulham pour une somme de 12 M€ mais la proposition du club londonien était arrivée trop tard pour que Bordeaux ait le temps de se retourner. Toujours selon nos informations, le latéral de 26 ans a été proposé à plusieurs clubs en Angleterre : Crystal Palace, Brighton, Fulham et Southampton. Le joueur possède également des intérêts en Liga et en Bundesliga.

Le départ des "indésirables" permettrait d’alléger la masse salariale du club et de renflouer les caisses de manière substantielle. Cela permettra également de combler le trou (près de 20 M€ de déficit) et de se donner un peu de marge pour recruter offensivement. Comme nous vous le révélions hier, les Girondins de Bordeaux ont réactivé la piste menant à Rémi Oudin (23 ans). Et les discussions entre toutes les parties se poursuivent.