À un an et demi de la fin de son contrat, Hassane Kamara (25 ans) fait l’objet de plusieurs sollicitations depuis l’ouverture du mercato hivernal. Auteur de prestations pleines lors de la première partie de saison avec le Stade de Reims, le latéral gauche a déjà reçu de nombreuses propositions de clubs français et étrangers. Toutes repoussées par l’état major rémois, du moins pour le moment.

Selon nos informations, Brigton a pris les choses en main. Le pensionnaire de Premier League a formulé une offre pour s’attacher les services du natif de Saint-Denis. Proposition retoquée par les dirigeants stadistes. Crystal Palace est également venu aux renseignements pour le Franco-Gambien qui a participé à 13 matches de Ligue 1 cette saison.