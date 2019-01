Nous vous en parlions il y a quelques semaines, Christian Anderson Konan (19 ans), relancé grâce à la détection organisée en Suède par l’association PREMIER’ART, a fait ses premiers pas à Clermont ce lundi. L’attaquant, qui entend vivre pleinement cette deuxième chance en Auvergne, nous a raconté ses débuts dans son nouvel environnement.

« Je suis arrivé ce matin. J’ai longtemps discuté avec mon coach de National 3, j’ai rencontré le staff, puis le président, avec qui j’ai visité le stade, où s’entraînait l’équipe première. J’ai pu rencontrer les salariés du club et récupérer mes équipements. Cet après-midi, nous avions entraînement. Comme j’ai déjà fait un essai, je connaissais les joueurs et je me suis bien intégré. Cette première journée s’est très bien passée », nous a-t-il raconté. Pourvu que ça dure !