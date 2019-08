Bryan Dabo n’est pas un titulaire indiscutable à la Fiorentina mais a tout de même disputé 33 matches (2 buts) en Serie A en deux saisons. S’il se sent bien en Italie, l’ancien milieu de terrain de Montpellier et Saint-Etienne réfléchit à un retour en France en cette fin de mois d’août.

Selon nos informations, Amiens, Toulouse et Rennes s’intéressent au joueur de 27 ans. Le nouveau club de Franck Ribéry ouvre la porte à un départ, et pourrait laisser partir Dabo en prêt avec option d’achat. À noter que deux clubs turcs sont également sur le coup, à savoir Istanbul BB et Trabzonspor, sans oublier l’Olympiacos en Grèce.

