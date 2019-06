En fin de contrat au 30 juin prochain, Florian Chabrolle, qui avait disputé 27 minutes chez les pros avec l’OM en Ligue Europa dans l’enfer de la Commerzbank Arena face à l’Eintracht Francfort (4-0) durant l’automne dernier, négocie actuellement une prolongation de deux ans avec le club phocéen.

Ce milieu de terrain offensif de 21 ans, pilier et meilleur buteur de la réserve du club phocéen (10 buts et 8 passes décisives en 29 matches), devrait poursuivre l’aventure avec les Olympiens. Selon nos informations, il n’y a plus que quelques détails à régler pour officialiser la nouvelle qui pourrait être rendue publique dès la semaine prochaine. Ce petit gabarit (1.75m - 65kg) est un milieu offensif capable aussi d’évoluer au centre qu’à gauche et à droite et pourrait être intégré durablement dans le groupe pro par André Villas-Boas.

