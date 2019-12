À gauche, l’Olympique Lyonnais s’active. Pour compenser l’absence de Youssouf Koné, blessé à une cheville lors de la première période du match entre OL et Lille (0-1) ; Florian Maurice scrute du côté de la Ligue 1. Le club entraîné par Rudi Garcia songe au latéral offensif du Stade de Reims Hassane Kamara (23 ans). Selon nos informations, les dirigeants lyonnais ont entamé des discussions avec le représentant du joueur. Il fait partie des cibles privilégiées par le staff technique rhodanien pour renforcer le secteur défensif.

Le natif de Saint-Denis, qui possède également des touches en Italie et en Angleterre, réussit un début de saison convaincant et laisse entrevoir un potentiel très intéressant. Sous contrat jusqu’en juin 2021, l’ancien joueur de Châteauroux était parti pour finir la saison avec Reims, à moins qu’une belle offre ne lui fasse changer de trajectoire. À 23 ans, il a joué 13 matches et a délivré une passe décisive cette saison en championnat.