Vendredi, nous vous avions révélé que le Zénit Saint-Pétersbourg était très intéressé par Emanuel Mammana. Finalement, tout est allé très vite puisque le défenseur argentin a rejoint le club lundi. Il a signé jusqu’en 2021. Un an après son arrivée chez les Gones, Mammana, présenté comme un grand espoir lors de sa signature, a finalement quitté Lyon.

Un départ que commente son agent, contacté par nos soins. « Emanuel est parti car il ne se sentait pas titulaire dans l’équipe. Son objectif est le Mondial 2018 en Russie et pour cela, il doit jouer le maximum possible. Cela est possible au Zénit parce que l’entraîneur Mancini le connaît bien et qu’il a des chances d’être titulaire dans l’équipe. Plusieurs grands clubs étaient intéressés. Mais je préfère garder ça pour moi ». Il ajoute : « Emanuel remercie le club de toute sa confiance. Il a compris la position de Bruno Genesio mais il avait besoin de jouer. Lyon l’a vendu sans problème. Il remercie tous les fans pour leur soutien. Le peu qu’il a joué lui a permis d’aller en sélection argentine et cela est grâce à l’OL ».