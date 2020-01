« Je souhaite qu’un défenseur central nous rejoigne. (...) Si on a un blessé ou un suspendu à ce poste, ça peut être compliqué. Si on ne trouve pas avant le 31 on se débrouillera. Mais il faut que le joueur visé nous apporte une plus-value. » Présent en conférence de presse ce vendredi avant la rencontre de la 21e journée de Ligue 1 contre Toulouse (dimanche à 15h), Rudi Garcia a été plutôt clair concernant la fin du mercato lyonnais. L’entraîneur français aimerait avoir un défenseur central en plus avant le 31 janvier.

En décembre dernier, Le Progrès expliquait que l’Argentin Ezequiel Garay (Valencia CF) intéressait justement l’Olympique Lyonnais. Et récemment, nous vous expliquions que le club rhodanien pensait aussi à Juan Jesus de l’AS Roma. Pour le moment, personne n’est arrivé pour renforcer la défense lyonnaise, mais les Gones ont une autre idée en tête. Selon nos informations, l’OL s’intéresse désormais à Manuel Akanji, actuellement au Borussia Dortmund. La formation rhodanienne songe à un prêt pour faire venir le défenseur suisse de 24 ans dans l’Hexagone cet hiver. Reste désormais à connaître la position du joueur et du BvB.