Durant ce mercato, les échanges et les réflexions se poursuivent à une cadence soutenue du côté de l’Olympique Lyonnais. Notamment autour de la volonté de recruter, ou non, un latéral gauche. En plus de la quête menant à un atout offensif pour pallier aux blessures de Memphis Depay et Jeff-Reine-Adelaïde, l’OL étudie plusieurs possibilités pour renforcer sa défense. Parmi elles se trouve Juan Jesus, le défenseur brésilien de l’AS Roma.

Selon nos informations, des dirigeants lyonnais ont rencontré récemment l’entourage du joueur pour discuter d’une éventuelle arrivée de l’international brésilien (4 sélections), sous contrat jusqu’en juin 2021. Parallèlement, l’OL dispose de profils alternatifs, comme les pistes menant à Hassane Kamara (Reims) ou Jérôme Roussillon (VfL Wolfsburg). Un profil validé par Florian Maurice, qui serait convaincu par sa capacité à renforcer son effectif après avoir déjà tenté de le recruter par le passé.

Problème, les Rhodaniens ont d’ores et déjà atteint le quota de quatre joueurs extra-communautaires maximum autorisé par l’UEFA. Si les Gones souhaitent recruter Juan Jesus, ils seront alors obligés de se séparer de l’un d’entre eux pour recruter. En manque de temps de jeu (104 minutes en Serie A), le défenseur polyvalent aimerait trouver un nouveau point de chute cet hiver. L’OL devra aussi se confronter à une concurrence venant d’Italie, la Fiorentina étant notamment intéressée.