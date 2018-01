Avec Rolando en fin de contrat en juin, Rod Fanni mis à l’écart et Doria annoncé sur le départ, l’Olympique de Marseille aura besoin de se renforcer en défense centrale à moyen voire court terme. D’autant plus qu’Aymen Abdennour n’est que prêté par le FC Valence. Et selon nos informations, les Phocéens suivent de près les prestations de Renato Tapia (22 ans).

L’international péruvien (27 sélections, 2 buts), qui affrontera sans doute les Bleus lors du Mondial en Russie, évolue du côté de Feyenoord, avec qui il a remporté le championnat des Pays-Bas la saison passée et réalisé de belles performances en Ligue des Champions cette saison. Il s’agit pour l’heure d’une simple observation attentive des progrès du Sud-Américain.