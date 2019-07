Les étés se suivent et se ressemblent pour Hatem Ben Arfa. Libre après son départ du Paris Saint-Germain il y a un an, l’ancien joueur de l’OL et de l’OM avait finalement rejoint le Stade Rennais pour reprendre le fil de sa carrière et repartir de l’avant. Sous le maillot de l’écurie bretonne, HBA a notamment remporté la Coupe de France face au club de la capitale. Mais le 3 juin, Olivier Létang, le président rennais, avait annoncé le départ du footballeur âgé de 32 ans après seulement une saison. De nouveau libre et sur le marché, Hatem Ben Arfa est en quête d’un nouveau challenge.

Il y a quelques jours, le joueur est sorti du silence en publiant un message sur Instagram. « Quand tu apprends où tu vas jouer l’année prochaine ». Comme expliqué sur notre site vendredi, Séville, un temps intéressé, aurait lâché l’affaire. Ce qui n’est pas le cas de son voisin, le Betis. D’après nos informations, l’écurie andalouse est toujours en pole sur ce dossier. Si les positions se sont rapprochées il y a peu, il n’y a pas encore d’accord à l’heure actuelle nous a-t-on fait savoir. Une issue positive est espérée du côté du Betis qui devra se montrer convaincant, d’autant que des intérêts de clubs turcs sont évoqués par plusieurs médias.

