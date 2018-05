Alors que le mercato estival ouvre ses portes le 9 juin chez nous, les formations de Ligue 1 préparent activement la saison prochaine. C’est le cas du SCO Angers, 14e du dernier exercice et bien décidé à se renforcer devant... en prévision notamment du départ de Karl Toko Ekambi (17 buts, 5 passes décisives cette saison), très proche de Villarreal.

Selon nos informations, les Angevins auraient jeté leur dévolu sur Opa Nguette. L’attaquant international sénégalais du FC Metz, sous contrat jusqu’en juin 2019, avait débuté la saison comme titulaire en Moselle (17 apparitions en L1, aucun but), avant de disparaître de l’effectif de Frédéric Hantz en 2018. Le SCO serait très sérieusement intéressé par le joueur de 23 ans et des discussions auraient été entamées. Un contrat de trois ans aurait été mis sur la table. Lanterne rouge à l’issue de la saison, le FC Metz évoluera en Ligue 2 l’année prochaine et pourrait, comme de coutume, procéder à une large revue d’effectif cet été.