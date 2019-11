Titulaire à 8 reprises seulement cette saison avec le VfB Stuttgart en deuxième division allemande, Mario Gómez vit une saison plus que compliquée. La situation de l’ancien international allemand ne laisse pas insensible quelques clubs notamment le Vissel Kobe. Arrivé en 2017 à Stuttgart, l’Allemand a alterné le bon et le moins bon. Titulaire en début de saison dernière, il était d’ailleurs l’un des joueurs les plus utilisés dans la formation allemande. Mais le buteur de 34 ans a fait un énorme bond en arrière dans la hiérarchie du nouvel entraîneur Tim Walter.

Ainsi, Gómez n’a passé que 394 minutes sur les terrains cette saison. Une situation qui interpelle et qui pousse le footballeur, ancien du Bayern Munich, à se pencher sur son avenir pour l’été prochain. Selon nos informations, le Vissel Kobe est déjà passé à l’action pour l’attaquant allemand, dont le contrat prend fin en 2020. Le club japonais, où évolue Andres Iniesta ou encore Lukas Podolski, aimerait récupérer le joueur libre à l’issue de la saison.