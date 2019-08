Après une blessure (adducteurs) qui avait gâché sa fin d’aventure avec Angers, Loïc Puyo (30 ans) avait quitté libre le SCO en fin de saison dernière. Approché par Sochaux (L2) et Paphos (D1 Chypre) en début de mercato, le joueur s’entraîne actuellement avec le Stade Lavallois après avoir effectué toute la préparation d’avant saison avec le Racing Football Club Union Luxembourg.

Et selon nos informations, l’ancien Nancéien dispose de plusieurs touches à quelques jours de la fin du mercato. En effet, le Red Star (National 1), Châteauroux (L2) et Groningue (Eredivisie) sont intéressés par ses services. Le milieu de terrain n’écarte aucune possibilité et se tient prêt à relever un nouveau défi.

