Depuis le départ de Michael Emenalo l’été dernier, l’AS Monaco est toujours en quête d’un directeur sportif. Après avoir songé à l’ancien président du Stade Rennais Olivier Letang, le club de la Principauté creuse quelques pistes. Parmi elles, figure une vieille connaissance de l’ASM, Damien Comolli (47 ans), ancien joueur et ancien formateur du club du Rocher.

Selon nos informations, l’ancien directeur sportif de Liverpool, Saint-Etienne et plus récemment de Fenerbahçe (qu’il a quitté mi janvier) a rencontré très récemment des dirigeants de Monaco. Son profil, son expérience et sa bonne connaissance du football européen ne laissent clairement pas indifférent l’AS Monaco. À suivre...