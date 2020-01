À 23 ans, la carrière de Jérémie Boga est enfin lancée. Après une saison d’adaptation à Sassuolo, il explose enfin en Italie. Son sens du dribble (il est le meilleur dans cet exercice en Serie A), sa technique et ses buts (5 buts en 20 matches, dont un but superbe face à Buffon et la Juve en décembre dernier) en font un joueur de plus en plus coté. Le Barça a pris des renseignements ces dernières semaines et son profil plaît beaucoup aux recruteurs Blaugrana. Selon nos informations, l’AS Monaco a également a pris des renseignements en fin de mercato.

Robert Moreno est un vrai fan du milieu offensif franco-ivoirien et a demandé à sa direction de faire un effort pour le faire venir en Principauté. Mais l’opération étant trop complexe à mener à quelques heures de la fin du mercato, l’ASM a jeté l’éponge pour cet hiver et reviendra à la charge l’été prochain. Le club de la Principauté devra faire face à la concurrence du PSV Eindhoven, de l’Atalanta Bergame, du FC Barcelone et surtout de Chelsea qui continue de suivre avec intérêt les performances de son ancien joueur en vue de le recruter la saison prochaine et dispose d’une option privilégiée de rachat (de l’ordre de 15 M€) en cas d’offre à Sassuolo.