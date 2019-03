Le Paris Saint-Germain prépare l’avenir. Le club de la capitale planche notamment sur la prolongation de contrat de Daniel Alves (35 ans). Ces dernières semaines, plusieurs médias ont annoncé que c’est la durée du contrat proposée qui bloquait les négociations entre les différentes parties.

Selon nos informations, une nouvelle rencontre est prévue la semaine prochaine entre le clan Alves et le Paris Saint-Germain, qui lui proposerait un contrat d’un an plus une année en option. Une source proche du club nous a assuré que le joueur souhaite rester à Paris et y gagner la Ligue des Champions. De quoi plaire à Thomas Tuchel qui n’a jamais caché son souhait de conserver le Brésilien. Affaire à suivre...