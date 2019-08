Recruté dans les toutes dernières heures du mercato estival 2018 pour 5 M€ à Brest et présenté en même temps que Moussa Dembelé, Lenny Pintor (19 ans) n’a pas réussi à se faire une place dans le groupe pro de l’OL. Avec seulement une minute de temps de jeu en L1 (le 19 octobre contre Nimes) et 8 petites minutes en Coupe de France face à Bourges, le bilan est bien maigre, et ce même si le jeune attaquant, sous contrat jusqu’en juin 2022), a brillé en Youth League (7 matches - 5 buts).

Conscient de la situation, le club rhodanien réfléchit très sérieusement à prêter l’attaquant international tricolore, qui a disputé récemment la Coupe du Monde U20 en Pologne avec les Bleus, pour qu’il puisse s’aguerrir. Selon nos informations, Brest (son ancien club) et Dijon en Ligue 1 et Troyes en Ligue 2 se sont déjà positionnés.

