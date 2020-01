Si l’OM n’est pour l’instant pas vraiment actif sur le mercato, il reste à l’affût de la moindre opportunité pour le poste de latéral gauche. Outre Prosper Mendy, Naoufel Khacef (22 ans) a lui aussi été proposé à Andoni Zubizarreta comme nous l’annoncions il y a quelques jours. Une annonce qui s’est largement répandue sur les réseaux sociaux et qui a fait l’objet de plusieurs contre-vérités dans certains médias. Représentant du joueur, Mehdi Ait Ahmed fait le point sur la situation de son protégé, qu’il définit comme un latéral gauche très puissant et agressif. « L’OM n’a pas dit non pour Naoufel, contrairement à ce qui a été avancé. Le club n’a donné aucune réponse jusqu’à ce vendredi. »

Si l’OM n’a pas avancé sur le dossier, ce n’est pas le cas d’autres formations en France et à l’étranger qui en sont à un stade bien plus avancé dans les négociations. « Nous avons aujourd’hui la chance d’avoir plusieurs options intéressantes pour Naoufel. Le joueur ne s’est exprimé nulle part et n’a affiché aucune préférence quant à son futur club. La tendance serait de signer dans un grand club français ou portugais pour optimiser ses chances d’être appelé rapidement en sélection nationale. » Suivi par Djamel Belmadi et son staff pour intégrer à court terme la sélection d’Algérie, le latéral gauche du NA Hussein Dey (Ligue 1 algérienne) devrait voir son avenir bouclé en début de semaine prochaine, comme nous l’explique Mehdi Ait Ahmed : « Le dossier devrait être bouclé en début de semaine prochaine. Il a encore un visa à faire donc nous ne pourrons pas prendre le risque d’attendre jusqu’au 31. Naoufel était très déçu de ne pas signer à Rennes l’été dernier et il a maintenant hâte de démontrer sa valeur en Europe. » Selon nos informations, deux clubs de L1 ont déjà lancé l’offensive pour récupérer le joueur. Plusieurs noms de clubs (Nice et Bordeaux) ont filtré ces dernières heures mais l’agent dément formellement avoir affirmé à qui que ce soit qu’il s’agissait de ces deux clubs.