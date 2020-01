« Nous ne cherchons pas de défenseur. Je ferai appel à Clément Vidal si j’en ai besoin, à lui de continuer de bien travailler et de montrer qu’il peut faire partie de l’équipe. D’autres joueurs sont aussi capables de jouer dans l’axe. Derrière, on reste comme ça. On verra dans 15 jours les nouveaux examens de Pedro. Pour l’instant, c’est l’attaquant, c’est devant qu’on veut se renforcer », a ainsi lâché Michel Der Zakarian en conférence de presse cette après-midi. Pourtant, la cellule de recrutement montpelliéraine s’active bel et bien pour un défenseur central.

Comme révélé par France Football, Montpellier apprécie le profil du rennais Jérémy Gélin (22 ans). Sous contrat avec le club breton jusqu’en juin 2022, Gélin ne sera pas retenu par le Stade Rennais. Toujours selon nos informations, le MHSC suit de près le défenseur central brésilien Roger Ibañez (21 ans). Sous contrat jusqu’en 2023, l’ancien joueur de Fluminense n’a pris part qu’a joué que 19 minutes cette saisons sous les couleurs de l’Atalanta Bergame.