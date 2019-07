A un an de la fin de son contrat et à 33 ans, Radamel Falcao est plus que jamais sur le départ de l’AS Monaco, fatigué après une saison éprouvante psychologiquement. L’attaquant international colombien, qui vient d’être éliminé de la Copa America avec sa sélection, attend toujours une offre alléchante pour quitter le Rocher.

Selon nos informations, El Tigre, qui a marqué 15 buts en 33 matches de L1 l’an passé, a récemment refusé un pont d’or venu d’un club du top 3 du championnat saoudien. Falcao a clairement indiqué qu’il ne comptait pas rejoindre l’Arabie Saoudite.

