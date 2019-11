La Ligue 1 se délecte des débuts fracassants de Victor Osimhen (20 ans) du côté de Lille. Auteur de 9 réalisations toutes compétitions confondues depuis son arrivée au LOSC, le Nigérian donne des idées à d’autres. Selon nos informations, Toulouse, Angers et Amiens suivent de très près un de ses compatriotes, Toluwalase Arokodare. Ce jeune attaquant de 18 ans, considéré comme l’un des tous meilleurs de sa génération au pays, connaît sa première expérience en Europe cette saison, en Lettonie, à Valmiera, où il est arrivé en juillet. S’il a avant cela réalisé deux essais à Fribourg en Allemagne et à Toulouse en France quelques semaines auparavant, il n’avait pas pu aller plus loin avec ces deux écuries en raison de problèmes administratifs.

Il a donc posé ses valises à 1h30 de la capitale Riga, pour engranger du temps de jeu dans une première division européenne. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’iI y réussit des premiers pas remarqués (7 buts et 2 passes décisives en 16 matches de Virsliga). Ce grand gabarit (1m98), sous contrat jusqu’en juin 2024, étonne par sa vitesse balle au pied, ses mouvements et son flair dans la zone de vérité. Ses débuts européens ne plaisent d’ailleurs pas qu’en L1 puisque des écuries de Bundesliga et des franchises de Major League Soccer sont elles aussi récemment venues aux renseignements. Talent à suivre.