Ce week-end Pascal Dupraz est revenu sur ses attentes lors du mercato d’hiver : « Je n’ai pas participé à la constitution de ce groupe-là, je subis les choses, mais il y a trop de joueurs du même niveau, et si c’est pour empiler d’autres joueurs qui ressemblent à ceux qu’on a déjà. La seule critique que j’émets, c’est qu’il y a surabondance à des postes et manque de densité à d’autres. Mais quand on descend de L1, les équilibres sont plus difficiles à trouver, à la fois financiers et sportifs. » L’entraineur du SM Caen souhaite donc d’abord dégraisser avant de recruter.

Malgré tout, les caennais travaillent à l’éventuelle arrivée d’un joueur offensif excentré supplémentaire tout en devant faire face à des contraintes financières très limitantes. Selon nos informations, le milieu offensif droitier Yassine El Ghanassy (29 ans), libre depuis son départ de Nantes en octobre, fait partie des pistes à l’étude. Des premiers échanges ont d’ailleurs eu lieu avec son entourage.