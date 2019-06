Yaya Sanogo sera-t-il encore un joueur de Toulouse la saison prochaine ? Sous contrat jusqu’en 2020, l’attaquant âgé de 26 ans va en tout cas réfléchir à son avenir durant cette intersaison. Joint par nos soins, son agent Djibril Mandefu nous a expliqué : « la priorité est d’abord de parler avec les dirigeants toulousains pour savoir quelles sont les intentions du club. Yaya a une belle cote sur le marché, en Angleterre notamment et en Russie ».

Suivi de près par le CSKA Moscou, l’attaquant avait été acheté en 2017 à Arsenal et avait globalement convaincu lors de sa première saison. Celle qui vient de s’achever s’est avérée plus mitigée, avec la concurrence de Leya Iseka et 3 buts inscrits en Ligue 1. Une réunion est prochainement prévue entre le Téfécé et l’entourage de Sanogo.