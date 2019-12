Depuis le début de la saison, l’Inter marche sur l’eau, notamment en Serie A. Victorieux de la SPAL ce dimanche après-midi (2-1, 14e journée), les Nerazzurri ont su profiter du faux pas de la Juventus face à Sassuolo (2-2) pour prendre les commandes du championnat d’Italie. L’équipe milanaise tourne donc bien mais le club italien pourrait tout de même être actif lors du mercato hivernal, notamment au milieu avec les blessures Nicolò Barella et Stefano Sensi. Et justement, depuis plusieurs semaines, le nom d’Arturo Vidal (32 ans, FC Barcelone) circule avec insistance pour venir renforcer l’Inter. Personne ne s’était réellement exprimé sur le sujet dans le club, mais c’est désormais chose faite puisque Beppe Marotta a parlé du Chilien (4 titularisations en 13 matches toutes compétitions confondues avec les Blaugranas) sur Sky Italia.

« Vidal est un joueur important sur la scène mondiale. Conte et moi sommes liés à lui grâce à de beaux souvenirs et de bons moments que nous avons passés (à la Juventus, ndlr). Nous avons certainement beaucoup de respect pour lui. Je pense que beaucoup d’équipes le voudraient, mais malheureusement c’est un joueur de Barcelone. Mais c’est clair que l’on peut réfléchir, en plus si on considère que c’est un secteur qui souffre de blessures. Par rapport aux compétitions auxquelles nous participons, nous avons un effectif assez restreint, mais ça fait aussi partie du processus de croissance », a lâché le directeur sportif nerazzurro au média transalpin, avant le match du jour. Les trois hommes ont en effet longtemps travaillé ensemble, entre 2011 et 2014, chez les Bianconeri. Le trio pourrait donc se reformer dans quelques semaines, mais l’Inter devra être convaincante pour recruter Arturo Vidal, qui est lui ouvert à un départ.