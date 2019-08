Avant-centre de l’Inter Milan entre 2009 et 2014, Diego Milito (40 ans) continue de garder un œil sur son ancien club depuis l’Argentine. C’est donc tout naturellement qu’il a partagé son point de vue à Fox Sports Radio Argentina sur la situation compliquée de l’attaquant Mauro Icardi (26 ans), mis à la porte par le club italien.

« L’Inter a déjà dit qu’Icardi n’est plus inclus dans le projet et cela me fait mal parce que je le sais, a-t-il affirmé. Icardi est arrivé à l’Inter quand je suis parti, ça me fait mal d’entendre qu’il peut partir comme ça sans être pris en compte. Ce n’est pas la bonne voie : les joueurs importants doivent partir avec respect. C’est la chose qui compte le plus pour moi ». Et lorsqu’on lui a demandé s’il avait un avenir avec les Nerazzurri, ce dernier a confié : « En ce moment, je ne cherche plus, je vais bien ici et je veux continuer ». Pour rappel, l’ex-international argentin est aujourd’hui responsable académique au Racing Club, son premier (1998-2004) et dernier club (2014-2016) en tant que joueur professionnel.

