Le 21 janvier dernier, nous vous annoncions que Gabigol (23 ans) restera bel et bien l’attaquant de Flamengo pour les prochaines années. Affichant des statistiques impressionnantes (34 buts et 11 passes décisives en 41 matches), l’attaquant brésilien prêté par l’Inter Milan a convaincu les dirigeants cariocas de le conserver définitivement, après un titre de champion du Brésil et une Copa Libertadores. Les négociations perdurent depuis plusieurs semaines mais un accord serait en passe d’être trouvé entre Flamengo et les Nerazzurri.

Selon les informations de Globo Esporte, une réunion importante a eu lieu entre Marcos Braz et Bruno Spindel, représentant le club brésilien, et les décideurs de l’Inter. Seuls quelques détails resteraient à finaliser, mais il ne manquerait plus que l’aval de l’actuel 2e de Serie A. Initialement, les Transalpins demandaient 20 M€ pour céder 100% des droits économiques de Gabigol, alors que les Cariocas ne proposaient que 18 M€ pour 80% de ces mêmes droits. Un compromis autour de 90% devrait alors être trouvé, et l’international auriverde devrait bientôt pleinement intégrer l’effectif de Jorge Jesus, et ce, pour les trois prochaines années, alors qu’il devrait toucher près de 400 000€ par mois au Brésil.