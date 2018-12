Auteur de quinze apparitions toutes compétitions confondues avec l’Inter cette saison, Radja Nainggolan a terminé l’année sur une mauvaise note. L’ancien international belge a en effet écopé d’une sanction disciplinaire de la part de son club, à cause notamment d’un retour à l’entraînement. Le joueur de 30 ans manquera donc la rencontre de demain contre le Napoli (20h30, à suivre en direct sur notre site). Et avant cette rencontre très importante, Luciano Spalletti est revenu sur cette suspension.

« Je regrette de ne pas l’avoir parce que c’est un joueur très fort mais les règles dans une équipe sont aussi importantes que le ballon. Il sera seulement absent de ce match. Puis s’il s’entraîne, il sera de retour dans le groupe. Parfois, on cherche le coupable mais nous dépendons et nous sommes l’Inter de Zhang et c’est l’Inter de Zhang qui a pris cette décision : je dois faire respecter les règles. Mais après ces 2-3 jours, Nainggolan refera partie de l’équipe et nous attendons sa contribution », a expliqué le technicien italien comme le rapporte La Gazzetta dello Sport.