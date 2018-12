Capitaine de l’Inter Milan, Mauro Icardi réalise un bon début de saison avec 13 buts et 2 passes décisives en 19 matches, toutes compétitions confondues. Pourtant, ses bonnes performances ne pressent pas les dirigeants interistes pour prolonger son contrat, lui qui est lié avec les Nerazzurri jusqu’en 2021. C’est en tout cas ce qu’a déclaré son agent et femme Wanda Nara, sur le plateau de l’émission Tiki Taka diffusée sur la chaîne Italia 1.

« Nous sommes très loin d’une prolongation avec l’Inter. Icardi est un joueur qui ne doit pas discuter, il doit renouveler et c’est tout. Mieux vaut que je ne parle pas de mercato. Je ris quand j’entends dire qu’Icardi n’a pas de prétendant. Avec l’Inter, ce n’est pas une question d’argent. Je pense que l’Inter peut payer pour sa prolongation. La priorité est de rester chez les Nerazzurri, bien sûr. Le club m’avait contactée en pleine Ligue des Champions, mais je lui ai répondu qu’il valait mieux attendre après la phase de groupes. L’offre de l’Inter n’existe pas. On doit s’asseoir et discuter, et pour l’instant, nous ne l’avons pas fait. L’Inter voulait l’envoyer à la Juventus, mais Mauro a toujours refusé. » La situation est compliquée entre le joueur et le club.