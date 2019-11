Deuxième à une petite longueur de la Juventus Turin, l’Inter Milan recevra la SPAL demain (15h00) dans le cadre de la 14e journée de Serie A. L’objectif sera de rester au contact de la Vieille Dame qui possède deux matches de retard sur son dauphin. Pour cela, Antonio Conte pourra compter sur son duo d’attaquants Lautaro Martínez - Romelu Lukaku actif en ce début de saison (6 buts pour l’un et 10 pour le second en Serie A). Le coach italien est revenu en conférence de presse sur ses deux joueurs et sur leur rendement.

Ils ont beaucoup grandi depuis le début de la saison. Avant le match de Prague (5e journée LdC, 3-1), j’ai dit que l’équipe était différente du premier match et qu’elle avait été dépassée lors du match San Siro contre le Slavia (1re journée LdC, 1-1). Dans le match retour, cependant, ils ont été totalement différents parce qu’ils ont travaillé, qu’ils savent où rester sur le terrain a-t-il expliqué.