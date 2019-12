C’est une finale pour l’Inter Milan. Dans le groupe F, qualifié de groupe de la mort, le club italien qui compte 7 points après cinq journées devra battre le FC Barcelone, 11 points et assuré d’être premier, à domicile pour se qualifier, à coup sûr. Sinon, il devra espérer un loupé du Borussia Dortmund (7 pts) à domicile face au Slavia Prague.

Le BVB regrettera donc sûrement les choix d’Ernesto Valverde pour cette rencontre capitale puisque l’entraîneur du Barça a laissé Piqué, Sergi Roberto et surtout Lionel Messi à la maison. Arthur, Alba, Dembélé et Semedo sont eux à l’infirmerie. Au coup d’envoi, le 3-5-2 blaugrana se compose de Neto dans le but et d’une défense 100% française avec Umtiti, Todibo et Lenglet. Junior Firpo et Moussa Wagué jouent le rôle de pistons, alors qu’Ivan Rakitic est entouré par Arturo Vidal et Carles Aleña. Devant, Antoine Griezmann est aujourd’hui accompagné de Carlés Pérez. En face, Antonio Conte déplore aussi plusieurs absences (Sensi, Barella, Sanchez, Gagliardini, Barella). Il aligne son célèbre 3-5-2, avec l’inévitable Handanovic dans les buts et son trio Godin-De Vrij-Skriniar en défense. Pour animer les côtés, on retrouve D’Ambrosio à droite et Biraghi à gauche. Dans l’entrejeu, Vecino, Brozovic et Borja Valero sont chargés d’alimenter l’efficace duo d’attaque composé de Romelu Lukaku et de Lautaro Martinez.

Les compositions d’équipes :

Inter Milan : Handanovic - Godin, de Vrij, Skriniar - D’Ambrosio, Biraghi, Vecino, Brozovic, Borja Valero - Lautaro, Lukaku

FC Barcelone : Neto - Umtiti, Todibo, Lenglet - Wagué, Aleña, Rakitic, Vidal, Junior Firpo - Carlés Pérez, Griezmann